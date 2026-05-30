Katia Truppa ha aperto ufficialmente l’Ottava dedicata a Maria Santissima della Pace a Giugliano. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi. La giovane ha portato in processione l’immagine della Madonna, dando inizio alle celebrazioni che proseguiranno per diversi giorni. La manifestazione si svolge ogni anno nel rispetto delle tradizioni religiose locali.

È stata la piccola Katia Truppa ad aprire ufficialmente l’Ottava in onore di Maria Santissima della Pace, regalando alla città di Giugliano uno dei momenti più emozionanti e simbolici delle celebrazioni religiose. Alle 10:30, tra gli applausi della folla e un clima di profonda partecipazione religiosa, la giovane Katia Truppa ha sorvolato Piazza Annunziata vestendo i panni dell’angelo della festa. Imbracata con appositi dispositivi di sicurezza e assistita da personale specializzato, la bambina ha attraversato il cielo sopra la piazza regalando ai presenti un momento di grande intensità emotiva. Durante il volo ha recitato una toccante preghiera dedicata alla Vergine Maria, accompagnata dagli sguardi commossi dei fedeli e dai lunghi applausi della comunità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, il volo dell’angelo di Katia apre l’Ottava della Madonna della Pace

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