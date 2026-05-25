A Giugliano, questa mattina, la piazza era piena di persone per il primo “Volo dell’Angelo”, evento tradizionale durante i festeggiamenti alla Madonna della Pace. La cerimonia ha visto l’arrivo di un volontario che si è calato con un paracadute, tra gli applausi dei presenti. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato un forte afflusso di pubblico, con emozioni palpabili tra i partecipanti.

Grande partecipazione e forte emozione questa mattina a Giugliano per il tradizionale “Volo dell’Angelo”, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Pace. Piazza Annunziata, già dalle prime ore del mattino, si è riempita di fedeli, famiglie e curiosi accorsi per assistere a una delle tradizioni più suggestive e sentite della comunità giuglianese. Alle ore 10.30, tra gli applausi della folla e un’atmosfera carica di devozione, la piccola Dionisia Gervasio ha sorvolato la piazza vestendo i panni dell’angelo della festa. Imbracata con dispositivi di sicurezza e accompagnata da personale specializzato, la bambina ha attraversato il cielo sopra Piazza Annunziata regalando ai presenti un momento di grande intensità emotiva. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, emozione e applausi per il primo “Volo dell’Angelo”: piazza gremita per la Madonna della Pace

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