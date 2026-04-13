A Giugliano, in piazza Annunziata, si è svolto il rito dell’alzabandiera in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Pace. Durante l’evento è stato anche effettuato il sorteggio delle bambine che prenderanno parte al Volo dell’Angelo. Tutti gli occhi sono stati rivolti verso il quadro di Maria Santissima della Pace, mentre si preparano le celebrazioni religiose e le processioni previste nei prossimi giorni.

Occhi rivolti verso il quadro di Maria Santissima della Pace: con il rito dell’alzabandiera in Piazza Annunziata a Giugliano si annunciano i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. Dopodiché, all’interno del Santuario, il simulacro della “Zingarella” è stato portato dalla sua cappella all’altare maggiore, accompagnato da preghiere, canti e applausi. In un santuario gremito, si è poi proceduto al sorteggio delle bambine del Volo dell’Angelo. La piccola Giulia Pezzella, riserva dell’anno scorso e ora Angelo ufficiale, ha estratto la prima bambina e così via. Sono state sorteggiate Katia Truppa, Maria Vittoria Maraucci e Isa Gervasio, mentre Vittoria Belluomo sarà la riserva di quest’anno.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Madonna della Pace, Alzabandiera e sorteggio delle bambine del Volo dell’Angelo

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Madonna della Pace, Alzabandiera e sorteggio delle bambine del Volo dell'Angelo