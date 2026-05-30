Vingegaard ha concluso la tappa in prima posizione, confermando il suo ruolo di leader del Giro. Ha mantenuto il vantaggio sugli avversari durante tutta la giornata, arrivando al traguardo con un margine considerevole. Tra i ciclisti italiani, l’ultimo arrivato ha ottenuto un punteggio di 4, evidenziando una prestazione al di sotto delle aspettative. La tappa si è chiusa con un risultato chiaro e senza sorprese.

Il suono della tromba nel silenzio. Gli occhi di Jonathan Milan davanti al cimitero di Gemona. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Gli alpini, come cinquant’anni fa. Milan pedala verso Buja. Un cuore rosa fatto di fiori. Le Vespe in fila per Jonny. C’è scritto Forza Jonny sul ponte. Milan a Buja saluta tutti. Bimbi a caccia di borracce. Attraversiamo il Tagliamento. Poi la curva dei danesi. Gall Gall Gall sulla salita. Zorro, Obelix e la volpe impagliata, sempre quella. La discesa nel bosco. Montagne verdi. Infradito e doposci. Mucche, squali, il solito fenicottero, anche un gorilla. Un cartello per Tadej. Acque color smeraldo. E tutto quel rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, le pagelle: Vingegaard, capolavoro da 10. Mas malissimo: 4

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Giro 2026 : Vingegaard aura 7 minutes d'avance

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