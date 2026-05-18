Dopo le prime nove tappe del Giro d’Italia 2026, si può fare il punto sulla situazione generale. Vingegaard si trova in testa alla classifica, mantenendo un buon vantaggio sugli inseguitori. Mas ha incontrato alcune difficoltà nelle tappe più impegnative, rallentando la sua corsa nella generale. I corridori hanno affrontato varie tipologie di percorsi, tra salite e tratti pianeggianti, con l’ultima tappa di montagna al Corno alle Scale e una cronometro prevista per domani. Oggi è il giorno di riposo prima di proseguire con la corsa.

Primo giorno di riposo per il Giro d’Italia 2026. Sono andate in scena le prime nove tappe, ieri l’arrivo in salita al Corno alle Scale, domani spazio invece all’unica cronometro di questa Corsa Rosa. Andiamo a scoprire i promossi e i bocciati dopo le prime nove tappe. PROMOSSI. Jonas Vingegaard: piena gestione per il danese della Visma Lease a Bike. Appare in totale controllo, lui, con la squadra. Ha vinto due tappe, senza esagerare e limitandosi a scattare nel momento giusto. Non ha ancora conquistato la Maglia Rosa per scelta, a cronometro può fare la differenza e creare un gap già incolmabile. Felix Gall: appare, per ora, l’unico rivale di Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, i promossi e bocciati dopo le prime nove tappe. Vingegaard in controllo, Mas in difficoltà

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