Il Giro d’Italia si apre con il nome di Vingegaard come principale candidato alla vittoria finale, mentre i concorrenti si preparano a sfidarlo. Tra questi ci sono corridori come Mas, O’Connor, Yates e Pellizzari, pronti a tentare di ribaltare le previsioni. La gara si prospetta ricca di scontri e di possibili sorprese, con i vari atleti che si affronteranno lungo le tappe distribuite su tutto il percorso.

Le assenze di Tadej Pogacar ed Evenepoel rendono inevitabilmente più aperta la corsa alla vittoria finale del Giro d'Italia 2026, al via domani 8 maggio. Jonas Vingegaard è il principale favorito per la maglia rosa: dopo essersi imposto in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta a España, il danese cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri. Non può che essere il danese il favorito numero 1 del Giro 109. Lo dice il curriculum, visto che ha già conquistato 2 Tour (battendo Pogacar) e 1 Vuelta. E lo dice pure la storia di questa stagione: a marzo, tra Parigi-Nizza e Giro di Catalogna, ha dominato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard unico favorito del Giro. E i rivali? Da Mas a O'Connor, da A. Yates a Pellizzari

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