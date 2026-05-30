Giro d’italia Vingegaard si impone a Piancavallo e ipoteca la vittoria finale

Notizia in breve

Nella 20ª tappa del Giro d’Italia, il danese della squadra Visma ha vinto a Piancavallo, attaccando a 11 km dall’arrivo. È il quinto successo di tappa per lui in questa edizione. La vittoria permette a Vingegaard di avvicinarsi in modo decisivo alla conquista del titolo finale. La gara si è conclusa con un sorpasso importante in classifica generale, grazie alla sua azione negli ultimi chilometri.