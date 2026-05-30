Giro d’italia Vingegaard si impone a Piancavallo e ipoteca la vittoria finale

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 20ª tappa del Giro d’Italia, il danese della squadra Visma ha vinto a Piancavallo, attaccando a 11 km dall’arrivo. È il quinto successo di tappa per lui in questa edizione. La vittoria permette a Vingegaard di avvicinarsi in modo decisivo alla conquista del titolo finale. La gara si è conclusa con un sorpasso importante in classifica generale, grazie alla sua azione negli ultimi chilometri.

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(Adnkronos) – Jonas Vingegaard si impone nella 20esima tappa del Giro d'Italia a Piancavallo. Per il danese della Visma, che attacca a 11 km dall'arrivo, arriva il quinto successo di tappa e ipoteca la vittoria finale.   Gall chiude secondo e Hindley terzo, con Eulalio sesto che blinda la maglia bianca del miglior giovane. Vingegaard. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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