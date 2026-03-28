Giro di Catalogna 2026 Vingegaard fa il vuoto anche a Queralt e ipoteca la vittoria

Jonas Vingegaard si è aggiudicato il secondo arrivo in salita a Queralt nel Giro di Catalogna 2026, conquistando un vantaggio significativo sugli avversari e rafforzando la sua posizione in classifica generale. La corsa si è sviluppata con successo per il ciclista danese, che ha concluso la tappa in solitaria, lasciando gli altri concorrenti a distanza. La gara prosegue con Vingegaard in testa alla classifica.

Jonas Vingegaard ipoteca la vittoria nel Giro di Catalogna 2026. Il danese concede il bis sul secondo arrivo in salita della corsa spagnola, trionfando in solitaria sul traguardo a Queralt. Il capitano della Visma Lease a Bike arriva a braccia alzate in solitaria nella sesta e penultima tappa, mettendo così in ghiaccio la seconda corsa a tappe della stagione dopo la Parigi-Nizza. Secondo posto per il francese Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e terzo per il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe). La fuga di giornata vede protagonisti Mattia Cattaneo (RBH), Marc Soler (UAD), Bart Lemmen (TVL), Giulio Ciccone (LTK), Andrea... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, Vingegaard fa il vuoto anche a Queralt e ipoteca la vittoria Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13. Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Ancora tutti contro VingegaardSesta tappa per il Giro di Catalogna 2026, in scena oggi la Berga-Queralt, frazione durissima che vedrà un nuovo arrivo in salita. Una raccolta di contenuti su Giro di Catalogna 2026 Vingegaard fa il... Temi più discussi: Vingegaard vince la 5^ tappa del Giro di Catalogna; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair play. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:18 Paga un ritardo ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com