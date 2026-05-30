Giro d’Italia oggi tappa 20 | orario percorso e dove vederla in tv

Oggi, sabato 30 maggio, la tappa 20 del Giro d’Italia 2026 collega Gemona del Friuli a Piancavallo, con un percorso di 200 chilometri. La corsa si svolge interamente in Italia e viene trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, accessibile senza necessità di abbonamento. La gara si svolge lungo strade di montagna e pianeggianti, con arrivo in salita a Piancavallo.

(Adnkronos) – Torna in strada il Giro d'Italia 2026. Oggi, sabato 30 maggio, la corsa rosa torna protagonista con la tappa numero 20 – in diretta tv e streaming, in chiaro – che va da Gemona del Friuli a Piancavallo, per un totale di 200 chilometri. La frazione è una delle più lunghe del Giro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Giro dItalia Il Test Decisivo inizia ora! Tour of the Alps 2026 Percorso e Favoriti

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