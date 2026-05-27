Giro d’Italia oggi 17esima tappa | orario percorso e dove vederla in tv

Il Giro d’Italia 2026 prosegue con la 17esima tappa, in programma oggi, mercoledì 27 maggio. La corsa parte da Cassano d'Adda e attraversa la Svizzera fino ad arrivare ad Andalo, coprendo 202 chilometri. La tappa si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località e sarà visibile in diretta televisiva.

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia 2026 riparte con la sua 17esima tappa. Oggi, mercoledì 27 maggio, la corsa rosa torna in strada con una nuova frazione che attraversa la Svizzera, partendo da Cassano d'Adda ad Andalo per un totale di 202 chilometri. Dopo il giorno di riposo di lunedì, il Giro affronta quindi la sua. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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