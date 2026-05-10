Giro d’Italia oggi terza tappa | orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si corre la terza tappa del Giro d’Italia 2026, una gara ciclistica che ha già attraversato la Bulgaria, con partenza e percorso tra Burgas e Valiko Tarnovo. La competizione si svolge domenica 10 maggio e può essere seguita in diretta televisiva e streaming. La corsa, partita giovedì scorso, prosegue con questa nuova frazione, che si svolge interamente nel paese balcanico.

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(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2026 riparte con lasua terza tappa. Oggi, domenica 10 maggio, la corsa ciclistica prende nuovamente il via – in diretta tv e streaming – ancora dalla Bulgaria, dove è partita nella giornata di giovedì ed è continuata con la frazione Burgas-Valiko Tarnovo. Oggi i ciclisti in gara affronteranno la tappa che va da Plovdiv alla capitale bulgara Sofia, per un totale di 175 chilometri. Quella che va da Plovdiv a Sofia è una tappa prevalentemente pianeggiante. I ciclisti affronteranno una pianura nei primi 100 chilometri prima di trovare una leggera salita che porterà alla scalata del Passo di Borovets, la cima più alta tra quelle previste in Bulgaria (1334 metri di altitudine).🔗 Leggi su Seriea24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia, oggi seconda tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) Inter-Como oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaroTorna in campo oggi 21 aprile l’Inter capolista di Cristian Chivu, che ospita il Como di Fabregas a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa... Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Giro d’Italia 2026, Tappa 3: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026, chi ha vinto la prima tappa oggi: il podio; Giro d'Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa.