Giro d' Italia highlights tappa 20 | Vingegaard domina e trionfa

Notizia in breve

Nella tappa 20 del Giro d'Italia 2026, il corridore ha vinto la sua quinta frazione della corsa a Piancavallo. Ha concluso davanti a un gruppo di inseguitori, con un distacco considerevole rispetto agli avversari. La vittoria gli permette di consolidare la leadership generale, mentre i secondi e terzi classificati arrivano rispettivamente a breve distanza. La tappa si è conclusa con la vittoria del leader, che ha mantenuto il vantaggio nel percorso di questa edizione.