Giro d' Italia highlights tappa 20 | Vingegaard domina e trionfa

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella tappa 20 del Giro d'Italia 2026, il corridore ha vinto la sua quinta frazione della corsa a Piancavallo. Ha concluso davanti a un gruppo di inseguitori, con un distacco considerevole rispetto agli avversari. La vittoria gli permette di consolidare la leadership generale, mentre i secondi e terzi classificati arrivano rispettivamente a breve distanza. La tappa si è conclusa con la vittoria del leader, che ha mantenuto il vantaggio nel percorso di questa edizione.

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Gli highlights della ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2026: Jonas Vingegaard centra a Piancavallo la quinta vittoria di tappa (Gall secondo e Hindley terzo) e sigilla il suo trionfo nella Corsa Rosa. Domenica a Roma solleverà il Trofeo Senza Fine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giro d'Italia, highlights tappa 20: Vingegaard domina e trionfa
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