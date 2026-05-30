Giro d' Italia highlights tappa 20 | Vingegaard domina e trionfa
Nella tappa 20 del Giro d'Italia 2026, il corridore ha vinto la sua quinta frazione della corsa a Piancavallo. Ha concluso davanti a un gruppo di inseguitori, con un distacco considerevole rispetto agli avversari. La vittoria gli permette di consolidare la leadership generale, mentre i secondi e terzi classificati arrivano rispettivamente a breve distanza. La tappa si è conclusa con la vittoria del leader, che ha mantenuto il vantaggio nel percorso di questa edizione.
Gli highlights della ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2026: Jonas Vingegaard centra a Piancavallo la quinta vittoria di tappa (Gall secondo e Hindley terzo) e sigilla il suo trionfo nella Corsa Rosa. Domenica a Roma solleverà il Trofeo Senza Fine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVÉE AU SOMMET ! Jonas Vingegaard S'IMPOSE au Blockhaus, Eulalio tient bon
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