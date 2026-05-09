Giro d’Italia highlights tappa 2 | Silva vince Vingegaard e Pellizzari all’attacco

Nella seconda tappa del Giro d’Italia, lunga 221 chilometri tra Burgas e Veliko Tarnovo, Guillermo Silva, debuttante uruguaiano di 24 anni con la squadra Xds-Astana, si è aggiudicato la vittoria. Sul traguardo hanno concluso anche il tedesco Florian Stork, della squadra Tudor, e Giulio Ciccone, del team Lidl-Trek. Durante la tappa, Vingegaard e Pellizzari sono stati protagonisti di un attacco che ha attirato l’attenzione.

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