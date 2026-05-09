Giro d’Italia highlights tappa 2 | Silva vince Vingegaard e Pellizzari all’attacco
Nella seconda tappa del Giro d’Italia, lunga 221 chilometri tra Burgas e Veliko Tarnovo, Guillermo Silva, debuttante uruguaiano di 24 anni con la squadra Xds-Astana, si è aggiudicato la vittoria. Sul traguardo hanno concluso anche il tedesco Florian Stork, della squadra Tudor, e Giulio Ciccone, del team Lidl-Trek. Durante la tappa, Vingegaard e Pellizzari sono stati protagonisti di un attacco che ha attirato l’attenzione.
Gli highlights della seconda tappa del Giro d’Italia (Burgas-Veliko Tarnovo, 221 km): Guillermo Silva, 24 anni, debuttante uruguaiano dell’Xds-Astana, vince davanti al tedesco Florian Stork (Tudor), a Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Vingegaard e Pellizzari danno spettacolo nel finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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