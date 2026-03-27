La corsa femminile di Gand-Wevelgem 2026 si svolge in un contesto di forte attenzione generale, con tutte le atlete che si sono concentrate sulla sfida contro la favorita Lorena Wiebes. Tra le protagoniste, Chabbey e Balsamo si sono mosse con decisione per attaccare, rendendo la gara più movimentata. La competizione rappresenta una delle tappe più attese delle Classiche del Nord in questa stagione.

La stagione delle Classiche del Nord continua con una delle tappe tradizionali del calendario internazionale. L’intensa domenica degli appassionati di ciclismo propone la Gand-Wevelgem, gara che da quest’anno, nella sua versione femminile, assume il nome di In Flanders Fields-In Wevelgem. La corsa in linea, giunta alla tredicesima edizione, prende il via da Wevelgem, Ypres non sarà più la sede di partenza, alle 14:30 per concludersi nella città belga dopo 135,2 km. Lo scorso anno l’olandese Lorena Wiebes ha trionfato in volata davanti ad Elisa Balsamo e alla connazionale Charlotte Kool al termine di una gara in cui Chiara Consonni ha concluso in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto

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