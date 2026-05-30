È stata ancora una volta la giornata di Jonas Vingegaard: il fuoriclasse danese ha trionfato al Giro d’Italia da vero campione, centrando la sua quinta vittoria di tappa. L’arrivo di Piancavallo è stato lo specchio fedele di questa edizione: Vingegaard ha tagliato il traguardo con 1’15” di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (Decathlon), giunto per la quinta volta secondo alle spalle del grande rivale. Dietro i soliti Hindley e Gee, terzo e quarto nello sprint ristretto. A seguire, hanno chiuso Arensman a 1’19”, Bernal a 1’25”, Eulalio a 2’03”, Caruso a 2’13” e Piganzoli a 2’15”. In classifica generale, il danese consolida ulteriormente il primato, guidando ora con 5’22” su Gall, 6’25” su Hindley, 7’02” su Arensman, 7’56” su Gee, 9’39” su Eulalio e 10’13” su Storer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, ecco la classifica generale prima del Gran Finale a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Presentazione Maglia Rosa e Grande Arrivo Roma

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia, ecco Vingegaard: domina e vince sul Blockhaus. Pellizzari prova a seguirlo e crolla | La nuova classifica generaleDurante la prima tappa impegnativa del Giro d’Italia, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria sul Blockhaus, confermando la sua posizione tra i...

Impresa di Bettiol nella tappa 13 del Giro d’Italia. Ordine d'arrivo e classifica generaleNella tappa 13 del Giro d’Italia 2026, disputata il 22 maggio, la corsa si è svolta su un percorso che attraversa le strade di Verbania.

Temi più discussi: Il finale di Pieve di Soligo, con il muro di Ca' del Poggio, apre a vari scenari: ecco la tappa 18 del Giro d'Italia; Giro d’Italia: salita a Piancavallo, ecco come arrivare; Arriva il Giro d’Italia, ecco tutte le strade chiuse; Giro d'Italia 2026, le tappe della terza settimana: ecco le grandi montagne che decideranno la Corsa Rosa.

[Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 19: Feltre > Alleghe (Piani di Pezzè) reddit

Giro d'Italia 2026, il percorso della ventunesima tappa: il gran finale a Roma131 Km tra il litorale di Ostia e il cuore della Città Eterna per concludere questa sensazionale edizione del Giro d'Italia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul percorso che affronteranno domani, ... msn.com

#Fratellidiitalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Gemona del Friuli-Piancavallo: orari, percorso, tv. Arrivo in salita per definire la classificaGran finale per il Giro d'Italia 2026. Penultima frazione, la ventesima, Gemona del Friuli-Piancavallo: ultimo tappone di montagna prima della passerella ... oasport.it