Impresa di Bettiol nella tappa 13 del Giro d’Italia Ordine d' arrivo e classifica generale

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tappa 13 del Giro d’Italia 2026, disputata il 22 maggio, la corsa si è svolta su un percorso che attraversa le strade di Verbania. Nonostante i numerosi tentativi e l’impegno, il corridore locale non è riuscito a entrare nella fuga principale. L’arrivo di giornata ha visto un risultato distinto, e la classifica generale ha subito alcuni aggiornamenti. La gara è proseguita con diversi atleti che hanno cercato di guadagnare posizioni, senza però riuscire a modificare sostanzialmente la situazione in vetta.

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Verbania, 22 maggio 2026 - La tappa 13 del Giro d'Italia 2026 passa per le strade di casa di Filippo Ganna, che però nonostante tanti tentativi e tanta buona volontà non riesce a entrare nella fuga buona. Per l'Italia arriva comunque un sorriso grazie al terzo successo dopo quelli proprio del corridore della Netcompany Ineos nella cronometro da Viareggio a Massa e a Napoli di Davide Ballerini, costretto al ritiro nei giorni scorsi per i postumi di una caduta. Tra gli attaccanti c'è infatti Alberto Bettiol, che sulla salita di Ungiasca prima soffre, incassando il sorpasso di Andreas Leknessund, di professione scalatore, e poi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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