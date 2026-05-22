Impresa di Bettiol nella tappa 13 del Giro d’Italia Ordine d' arrivo e classifica generale

Nella tappa 13 del Giro d’Italia 2026, disputata il 22 maggio, la corsa si è svolta su un percorso che attraversa le strade di Verbania. Nonostante i numerosi tentativi e l’impegno, il corridore locale non è riuscito a entrare nella fuga principale. L’arrivo di giornata ha visto un risultato distinto, e la classifica generale ha subito alcuni aggiornamenti. La gara è proseguita con diversi atleti che hanno cercato di guadagnare posizioni, senza però riuscire a modificare sostanzialmente la situazione in vetta.

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Verbania, 22 maggio 2026 - La tappa 13 del Giro d'Italia 2026 passa per le strade di casa di Filippo Ganna, che però nonostante tanti tentativi e tanta buona volontà non riesce a entrare nella fuga buona. Per l'Italia arriva comunque un sorriso grazie al terzo successo dopo quelli proprio del corridore della Netcompany Ineos nella cronometro da Viareggio a Massa e a Napoli di Davide Ballerini, costretto al ritiro nei giorni scorsi per i postumi di una caduta. Tra gli attaccanti c'è infatti Alberto Bettiol, che sulla salita di Ungiasca prima soffre, incassando il sorpasso di Andreas Leknessund, di professione scalatore, e poi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Impresa di Bettiol nella tappa 13 del Giro d’Italia. Ordine d'arrivo e classifica generale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Capolavoro GANNA! Dalla sfortuna al TRIONFO su VAN AERT | ATTRAVERSO LE FIANDRE 2026 | HIGHLIGHTS Sullo stesso argomento Giro d'Italia 2026, tappa 8: doppietta di Narvaez. Ordine d'arrivo e classifica generaleFermo, 16 maggio 2026 - La tappa 8 del Giro d'Italia 2026 è quella dei tanto attesi muri marchigiani, che a loro volta arrivano dopo le fatiche di... Giro d'Italia 2026, tappa 2: la favola di Silva. Ordine d'arrivo e classifica generaleVeliko Tarnovo (Bulgaria), 9 maggio 2026 - La tappa 2 del Giro d'Italia 2026 parte con il ricordo indelebile del compianto Wouter Weylandt, che perse... Impresa di Bettiol nella tappa 13 del Giro d’Italia. Ordine d'arrivo e classifica generaleVerbania, 22 maggio 2026 - La tappa 13 del Giro d'Italia 2026 passa per le strade di casa di Filippo Ganna, che però nonostante tanti tentativi e tanta buona volontà non riesce a entrare nella fuga ... msn.com Giro d’Italia 2026, capolavoro Bettiol a Verbania: Eulalio resta in maglia rosaIl toscano della XDS Astana vince in solitaria la tredicesima tappa davanti a Leknessund e Stuyven Alberto Bettiol firma una splendida impresa nella tredicesima ... sportface.it Centro Levi Cases - Università di Padova (@LeviCases) / Posts / X x.com