Giro d’Italia ecco Vingegaard | domina e vince sul Blockhaus Pellizzari prova a seguirlo e crolla | La nuova classifica generale
Durante la prima tappa impegnativa del Giro d’Italia, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria sul Blockhaus, confermando la sua posizione tra i favoriti. L’atleta ha mantenuto un ritmo elevato per tutta la salita, superando gli avversari e arrivando primo al traguardo. Pellizzari ha tentato di seguirlo, ma ha subito un calo nel finale, perdendo terreno rispetto al leader. La classifica generale si è modificata con questa vittoria, segnando un inizio decisamente promettente per Vingegaard.
Tutti lo attendevano, lui ha risposto presente: Jonas Vingegaard firma oggi il suo primo successo al Giro d’Italia, nella prima tappa dura di questa edizione della corsa rosa. Il danese domina sulle rampe del Blockhaus, dimostrando una netta superiorità rispetto ai rivali. Tiene solamente Felix Gall, che arriva a 13 secondi. Tutti gli altri beccano più di un minuto, compreso Giulio Pellizzari. Il 22enne grande speranza di tutti i tifosi italiani paga caro la sua inesperienza: prova a stare a ruota di Vingegaard ma fa un fuori giri e finisce per farsi staccare anche da Gall. Arriva al traguardo con Ben O’Connor e il suo compagno di squadra Jay Hindley, che lo precede nella volatina finale e si prende il terzo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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