Giro d’Italia ecco Vingegaard | domina e vince sul Blockhaus Pellizzari prova a seguirlo e crolla | La nuova classifica generale

Durante la prima tappa impegnativa del Giro d’Italia, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria sul Blockhaus, confermando la sua posizione tra i favoriti. L’atleta ha mantenuto un ritmo elevato per tutta la salita, superando gli avversari e arrivando primo al traguardo. Pellizzari ha tentato di seguirlo, ma ha subito un calo nel finale, perdendo terreno rispetto al leader. La classifica generale si è modificata con questa vittoria, segnando un inizio decisamente promettente per Vingegaard.

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