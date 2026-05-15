Giro d’Italia 2026 Vingegaard vince tappa del Blockhaus
Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, da Formia a Blockhaus. La gara si è conclusa con il ciclista in testa, davanti agli altri partecipanti. La tappa ha visto una lunga salita verso la cima del Blockhaus, con Vingegaard che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi chilometri. La corsa è proseguita con un gruppo compatto fino all’arrivo, dove Vingegaard ha tagliato il traguardo in prima posizione.
Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus. Decisiva l’azione a circa 4,5 km dalla fine, quando il capitano del Team Visma Lease a Bike ha staccato l’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe), arrivato al traguardo con poco più di un minuto di ritardo. Vingegaard ha preceduto l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Vingegaard: “Giornata speciale, ma posso migliorare”. “È una giornata speciale, è la mia prima vittoria al Giro d’Italia. La squadra ha fatto un grande lavoro. Credo di poter ancora migliorare nel corso del Giro”. Così ai microfoni di RaiSport Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Jonas Vingegaard vince la tappa sul Blockhaus
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