Giro d’Italia 2026 Vingegaard vince tappa del Blockhaus

Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, da Formia a Blockhaus. La gara si è conclusa con il ciclista in testa, davanti agli altri partecipanti. La tappa ha visto una lunga salita verso la cima del Blockhaus, con Vingegaard che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi chilometri. La corsa è proseguita con un gruppo compatto fino all’arrivo, dove Vingegaard ha tagliato il traguardo in prima posizione.

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