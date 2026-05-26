Il ciclista danese ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia, corsa su 113 km tra Bellinzona e Carì, tutta in territorio svizzero. Con questa vittoria, ha conquistato anche questa frazione, mantenendo la maglia rosa di leader della classifica generale.

CARI’ (SVIZZERA) – Jonas Vingegaard conquista il suo quarto successo di tappa cucendosi sempre più addosso la maglia rosa. Il campione danese ha vinto per distacco anche la 16° tappa disputata tutta su territorio svizzero, da Bellinzona a Carì di 113 km. Sulla salita finale di 11,6 km, con una pendenza media dell’8%, Vingegaard ha staccato tutti ai 6 km dalla fine arrivando da solo al traguardo a braccia alzate. Per il danese è la quarta vittoria in questa edizione del Giro e ora mette nel mirino Tadej Pogacar che nel Giro del 2024 ne ha vinte 6. Secondo l’austriaco Felix Gall della Decathlon, staccato di 1’18”, che ha battuto in una volata ristretta l’australiano Jai Hindley del team Red Bull-Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia: Vingegaard cala il poker, domina anche a Carì e resta maglia rosa

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