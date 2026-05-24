Oggi a Milano si corre la tappa 15 del Giro d’Italia 2026, dedicata ai velocisti. La frazione attraversa le strade della città, con partenza alle 14:00 e arrivo previsto intorno alle 17:30. Tra i favoriti ci sono alcuni dei principali sprinter del circuito. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e online. Dopo 14 tappe, Jonas Vingegaard mantiene la maglia rosa, a meno di sorprese nel finale di questa tappa.

Pila, 23 maggio 2026 – Dopo 14 tappe, a meno di clamorosi colpi di scena, il Giro d’Italia 2026 è nelle mani di Jonas Vingegaard. Il capitano della Visma ha vinto anche a Pila, confermando la sua superiorità sugli avversari e prendendosi la maglia rosa, visti i 2’49” incassati dal portoghese Eulalio sulle rampe della salita finale. Il primo rivale del danese si è confermato Felix Gall, che ha saputo contenere il ritardo sotto il minuto, ma in classifica generale è distanziato di 2’50” complice una cronometro sottotono. Dietro risale la Bora dato che Hindley e Pellizzari hanno recuperato circa 20" a Thymen Arensman e provano a mettere in discussione il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026 oggi a Milano: gli orari. Tappa 15 per velocisti: percorso, favoriti e tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 - Stage 10 Highlights - Super long Time Trial in Tuscany

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia 2026 oggi a Milano: gli orari. Tappa 15 per velocisti: percorso, favoriti e orari tvOggi a Milano si corre la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, dedicata ai velocisti.

Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Voghera-Milano: orari, percorso, tv. Velocisti all’operaLa quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con partenza da Voghera e arrivo a Milano.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 9: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d’Italia 2026 – 6ª tappa: Paestum-Napoli.

[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Stage 15 Voghera > Milan (2.UWT) reddit

Giro d'Italia 2026 - Tappa 14 23/05/26: Aosta - Pila (Gressan) -7 giorni alla tappa del Friuli Venezia Giulia Tu lo sapevi che...? ? bit.ly/Giroditalia2026 #loSonoFVG #VisitFVG #Girodltalia Maglia Rosa Afonso Eulalio: RCS @giroditalia x.com

LIVE Giro d'Italia, la 15ª tappa Voghera-Milano: Marcellusi, Bais Tonellie e Lavik con 25 sul gruppoTappa tra le strade in cui nacque la corsa rosa. Una tappa piana da 157 km con un circuito finale da ripetere per quattro volte. Un'occasione che non possono farsi scappare i velocisti ... gazzetta.it

Giro d’Italia 2026 a Milano: le strade chiuse domenica 24 maggio, il percorso e le deviazioni dei bus e tramDomenica 24 maggio 2026, a Milano arriverà il Giro d’Italia. Per l’occasione sono state chiuse alcune strade e previste deviazioni per bus e tram. Chiusa la stazione Palestro. Il giro partirà da ... fanpage.it