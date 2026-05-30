Jonas Vingegaard ha vinto la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, percorrendo 200 chilometri da Gemona a Piancavallo. La sua vittoria è stata netta, e il ciclista ha ringraziato i compagni di squadra e il supporto ricevuto durante la corsa. La tappa si è svolta interamente in Friuli Venezia Giulia. Vingegaard corre con la maglia rosa, simbolo del leader della classifica generale.

La maglia rosa Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha conquistato per distacco la ventesima tappa del 109° Giro d’Italia, lungo i 200 chilometri interamente in terra friulana da Gemona a Piancavallo. Il re pescatore, al quinto successo parziale nella corsa rosa, ha completato il percorso in 5h03’55” alla media di 39,48 kmh. Come nelle precedenti quattro occasioni in cui ha vinto il danese, alla piazza d’onore, staccato di 1’15” si è posizionato l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) che ha preceduto in volata l’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) e il canadese Derek Gee West (Lidl Trek). La classifica generale è specchio fedele dell’ordine d’arrivo odierno con Vingegaard che ha portato il suo vantaggio a 5’22” su Gall e 6’25” su Hindley. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026, Jonas ringrazia e non dimentica

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Giro d'Italia 2026 Stage 9 Preview - Can Jonas Vingegaard Win A Second Giro Stage

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