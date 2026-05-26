Jonas Vingegaard, in maglia rosa, ha vinto con grande distacco la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 113 km da Bellinzona. La corsa si è conclusa in Svizzera, con il ciclista della Visma Lease a Bike che ha dominato l’intera frazione. Nessun altro atleta è riuscito a mantenere il passo, e Vingegaard ha tagliato il traguardo con un vantaggio significativo sugli inseguitori. La tappa si è svolta interamente nel cantone ticinese.

La maglia rosa Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto per distacco la sedicesima tappa del 109° Giro d’Italia, la frazione ticinese di soli 113 chilometri da Bellinzona ai 1.644 metri del traguardo di Carì. Il re pescatore ha completato il percorso di 113 chilometri in 2h57’40” alla media di 38.161 kmh. Per il quarto arrivo in salita consecutivo, al secondo posto, distanziato di 1’09”, si è piazzato l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) con l’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha guadagnato la terza moneta a 1’11? dal re pescatore. Cresce in classifica generale il margine di Vingegaard che ora può vantare 4’03” su Gall e 4’27” sull’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026: Jonas, per il re e per la gloria

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