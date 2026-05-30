Giro d' Italia 2026 il percorso della ventunesima tappa | il gran finale a Roma

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà su un percorso di 131 chilometri tra il litorale di Ostia e il centro di Roma. La tappa finale si concluderà nella capitale, chiudendo questa edizione della corsa. La gara attraverserà la costa prima di arrivare nel cuore della città. La corsa termina nel centro cittadino, dove si svolgerà l’arrivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

131 Km tra il litorale di Ostia e il cuore della Città Eterna per concludere questa sensazionale edizione del Giro d'Italia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul percorso che affronteranno domani, domenica 31 maggio, i ciclisti. Ecco l'ultimo atto del Giro d'Italia 109: ventunesima e ultima tappa, domenica 31 maggio, Roma-Roma, km 131. Partenza alle 15.40 dall’Eur, zona del Colosseo Quadrato. Come avviene dal 2023, gran finale nella Capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Tappa finale divisa in due parti: da Roma si va verso il litorale e Ostia, con doppio passaggio all’altezza della Fontana dello Zodiaco, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito si percorre il circuito finale di 9,5 chilometri da ripetere otto volte all’interno della Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giro d italia 2026 il percorso della ventunesima tappa il gran finale a roma
© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della ventunesima tappa: il gran finale a Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Video Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026, ventunesima tappa Roma-Roma: passerella finale tra i Fori ImperialiMancano meno di sette giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026, giunto alla sua 109ª edizione.

Giro d'Italia 2026, il percorso della seconda tappa in BulgariaLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 si svolgerà in Bulgaria, partendo da Burgas e arrivando a Veliko Tarnovo.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 20: percorso, favoriti e dove vederla in tv; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 28 maggio, dove vedere | Ciclismo; Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità.

giro d italia 2026Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 20 Gemona del Friuli-Piancavallo LIVE: Vingegaard alla conquista definitiva della maglia rosaLa cronaca in diretta della tappa 20 del Giro d'Italia 2026, Gemona del Friuli-Piancavallo: oggi il redde rationem per la classifica generale e soprattutto per il podio ... sport.virgilio.it

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 20^ tappa e mette al sicuro la maglia rosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 20^ tappa e mette al sicuro la maglia rosa ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web