131 Km tra il litorale di Ostia e il cuore della Città Eterna per concludere questa sensazionale edizione del Giro d'Italia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul percorso che affronteranno domani, domenica 31 maggio, i ciclisti. Ecco l'ultimo atto del Giro d'Italia 109: ventunesima e ultima tappa, domenica 31 maggio, Roma-Roma, km 131. Partenza alle 15.40 dall’Eur, zona del Colosseo Quadrato. Come avviene dal 2023, gran finale nella Capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Tappa finale divisa in due parti: da Roma si va verso il litorale e Ostia, con doppio passaggio all’altezza della Fontana dello Zodiaco, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito si percorre il circuito finale di 9,5 chilometri da ripetere otto volte all’interno della Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della ventunesima tappa: il gran finale a Roma

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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