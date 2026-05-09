Giro d' Italia 2026 il percorso della seconda tappa in Bulgaria

La seconda tappa del Giro d'Italia 2026 si svolgerà in Bulgaria, partendo da Burgas e arrivando a Veliko Tarnovo. Il percorso copre complessivamente 221 chilometri e inizia con tratti pianeggianti su strade larghe. Dopo Sliven, il tracciato si fa più impegnativo, presentando diverse salite e discese che aumentano la difficoltà della frazione. La tappa attraversa zone caratterizzate da varia altitudine e paesaggi diversi lungo il tragitto.

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Il percorso della seconda tappa del Giro d'Italia da Burgas a Veliko Tarnovo, in Bulgaria: 221 km con una prima parte pianeggiante su strade larghe per diventare più impegnativa con diverse salite e discese dopo Sliven. Ci sono tre Gran premi della montagna: Byala Pass (km 116), Vratnik Pass (km 134) e Lyaskovets Monastery Pass (km 210). A 15 km dall'arrivo, c'è il traguardo volante Red Bull KM con abbuoni per la classifica. Subito dopo, a - 11 km, si scala la salita del Monastero (Lyaskovets Monastery Pass): 3,9 km al 6,8% di pendenza media con punte del 14%. Discesa verso Veliko Tarnovo per affrontare gli ultimi 3 km che presentano la prima parte pianeggiante, un tratto in salita dentro l’abitato di Tsarevets con alcuni brevi tratti in pavé e pendenze del 9% a 1500 metri dal traguardo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della seconda tappa in Bulgaria ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Giro d'Italia 2026: Percorso, Salite Shock e Favoriti. Ecco cosa aspettarsi | MTBT Notizie correlate Giro d'Italia 2026, il percorso della prima tappa in Bulgaria (Nessebar-Burgas)Inizia l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, che quest'anno parte in Bulgaria. Leggi anche: Giro d’Italia, oggi seconda tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone o sprint ristretto con gli uomini di classifica?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ... oasport.it Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo: orari, percorso, tv. Possibili diversi scenari tatticiLa prima tappa è stata archiviata con il trionfo in volata del francese Paul Magnier davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan Vernon, ... oasport.it SECONDO GIORNO DI GIRO! Arriva la seconda tappa del Giro d'Italia 109 sul suolo della Bulgaria. Dopo la Grande Partenza che ha visto Paul Magnier vincere la tappa e prendersi la prima maglia rosa, il gruppo affronta un percorso tortuoso che va d x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit