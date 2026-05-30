I Giovani Acli hanno chiesto ai parlamentari di passare dai discorsi alle azioni, sottolineando che il 58% dei giovani vede la politica come ostile. Hanno evidenziato la necessità di un impegno concreto e criticato l’uso di linguaggi aggressivi, soprattutto sui social, che secondo loro possono indebolire la democrazia europea. La richiesta si concentra sulla riduzione delle parole vuote e sull’adozione di misure pratiche per coinvolgere i giovani nel processo politico.

? Domande chiave Perché il 58% dei giovani percepisce la politica come ostile?. Come può il linguaggio dei social influenzare la democrazia europea?. Quali verbi chiedono i Giovani Acli di usare in Parlamento?. Chi deve rispondere alla richiesta di disarmare le parole politiche?.? In Breve Il 58,57% degli under 35 percepisce il linguaggio politico come aggressivo o divisivo.. La percezione negativa della comunicazione digitale sale al 61,77% tra i giovani.. Il manifesto si ispira al paragrafo 214 dell'enciclica Magnifica di Papa Leone XIV.. Il 46,33% degli intervistati rileva un peggioramento dei toni negli ultimi anni.. I Giovani delle Acli hanno inviato un appello ai 720 europarlamentari per sottoscrivere un impegno pubblico volto a disarmare le parole e contrastare l’escalation di aggressività nel dibattito e mediatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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