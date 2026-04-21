Un gruppo di parlamentari europei ha inviato una richiesta ufficiale alla presidenza del Parlamento per interrompere i viaggi mensili verso Strasburgo. La motivazione della proposta riguarda l’attuale crisi energetica e l’instabilità nella regione del Medio Oriente. La decisione arriva in un momento di tensioni e difficoltà legate ai costi e all’efficienza degli spostamenti tra Bruxelles e la città francese.

Un gruppo eterogeneo di parlamentari europei ha presentato una richiesta formale alla presidenza del Parlamento per sospendere i periodici spostamenti mensili verso la sede di Strasburgo, motivando la proposta con l’attuale crisi energetica e l’instabilità geopolitica in Medio Oriente. La richiesta, che vede uniti esponenti dei gruppi The Left e ECR, mira a ridurre drasticamente il consumo di carburante e le spese istituzionali mentre i cittadini sono chiamati a misure di risparmio. La missiva inviata il 17 aprile alla presidente Roberta Metsola mette in luce un forte contrasto tra le direttive della Commissione Europea, che suggerisce di limitare la domanda di trasporti e favorire il lavoro da remoto, e la prassi del Parlamento di spostare ogni mese circa 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop ai viaggi a Strasburgo: parlamentari dicono basta agli sprechi

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