Dalle 10.30 ai Giardini Margherita inizierà una nuova giornata delle ’Giornate della Cura’. L’appuntamento (il ritrovo è davanti al GardenBO, all’ingresso di Porta Castiglione) coinvolge i cittadini in attività di pulizia delle aree verdi e dei viali del parco, all’insegna del decoro urbano. A parlarne è Antonella Masciulli (foto), referente del progetto e collaboratrice dell’Ufficio del Gabinetto del sindaco. Come si svolgerà la giornata? "Abbiamo scelto questa volta un unico concentramento cittadino, anziché uno per quartiere, ai Giardini Margherita, che sono il simbolo di Bologna, un luogo a cui tutti sono affezionati. Lì, al punto di ritrovo, forniremo i kit per la pulizia, con guanti, pinze e attrezzatura necessaria per svolgere l’attività, aperte ai cittadini di ogni zona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Giornate della cura’, tappa ai Giardini: "Così creiamo senso di comunità"

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Full video: The journey of a soldier and his child in building a new life from a ruined house.

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