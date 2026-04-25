25 Aprile a Forlì il sindaco ai ragazzi | Abbiate cura di trasmettere un senso di pace e democrazia

Il 25 aprile a Forlì si sono svolte le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, con numerosi eventi e cerimonie ufficiali in piazza Saffi. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa popolare coinvolgendo scuole e cittadini, che hanno partecipato al ricordo dei valori della Repubblica. Durante l’evento, il sindaco ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a trasmettere un senso di pace e democrazia.

In tanti in piazza Saffi per le celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione. Tanti gli eventi, cerimonie istituzionali, momenti di festa popolare che hanno coinvolto le scuole e la cittadinanza nel ricordo dei valori fondanti della Repubblica.GUARDA IL VIDEOLa cerimonia istituzionale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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