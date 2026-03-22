Matteo Lepore ha annunciato le ‘Giornate della cura’ con l’obiettivo di promuovere la pulizia e il decoro della città, chiedendo il coinvolgimento dei cittadini. Nella stessa giornata, è stato comunicato anche il programma per la riapertura di via San Felice, prevista nel pomeriggio. Si tratta di iniziative che segnano l’avvio della campagna in vista delle prossime elezioni comunali.

La lunga strada verso le Comunali è già iniziata anche per Matteo Lepore. Ieri, in mattinata, l’annuncio delle nuove ‘Giornate della cura’, poi nel pomeriggio la festa annunciata per la riapertura di via San Felice. Nello scacchiere in vista delle urne nel 2027, nelle idee del sindaco il tram sarà più che un alfiere, piuttosto la regina, capace di muoversi in tutte le direzioni e fargli "vincere le elezioni". "Ci prendiamo cura insieme con i cittadini della città, lo spazio comune che come tale è un bene di tutti – dice il sindaco annunciando, appunto, le ‘Giornate della cura –. Da oggi, ogni due settimane, l’idea è che in tutti i quartieri gruppi di cittadini, assieme all’Amministrazione, a Hera e a tante associazioni, si prendano cura della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore lancia le ‘Giornate della cura’: "Pulizia e decoro, dateci una mano"

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