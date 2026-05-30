Il Senato della Repubblica si illumina di rosso in occasione della Giornata mondiale della Sclerosi Multipla. Anche quest’anno, ha aderito alle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulla malattia. La giornata si svolge in tutto il mondo con eventi e campagne informative per aumentare la consapevolezza pubblica sulla sclerosi multipla. La scelta di illuminare gli edifici pubblici rappresenta un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla condizione.

Anche quest’anno, il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste nell’ambito della Giornata mondiale della Sclerosi Multipla. Per sensibilizzare i cittadini e richiamare l’attenzione su questa patologia, la facciata di Palazzo Madama si illuminerà di rosso dal tramonto del 30 maggio fino all’alba di domenica 31. La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica e autoimmune che danneggia il sistema nervoso centrale. Si tratta di una patologia per cui al momento non esiste una cura definitiva, ma grazie ai progressi della scienza oggi esistono terapie mirate e ad alta efficacia in grado di bloccarne l’evoluzione, garantendo un’aspettativa di vita quasi normale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giornata mondiale della Sclerosi Multipla, il Senato si illumina di rosso

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