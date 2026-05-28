Palazzo Zanca si illumina di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Palazzo Zanca, sede dell’amministrazione, è stato illuminato di rosso in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che si celebra il 30 maggio. L’evento è promosso dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa. L’illuminazione rossa è visibile sulla facciata dell’edificio durante questa giornata.

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In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, in programma il 30 maggio, il Comune di Messina aderisce all’iniziativa promossa dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla disponendo l’illuminazione in rosso di Palazzo Zanca, sede istituzionale dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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