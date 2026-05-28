Palazzo Zanca si illumina di rosso per la Giornata mondiale della sclerosi multipla

Notizia in breve

Palazzo Zanca, sede dell’amministrazione, è stato illuminato di rosso in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che si celebra il 30 maggio. L’evento è promosso dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa. L’illuminazione rossa è visibile sulla facciata dell’edificio durante questa giornata.