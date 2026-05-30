Martedì 2 giugno, l’anfiteatro di Casole d’Elsa ospiterà un evento in occasione della Festa della Repubblica. La manifestazione prevede un incontro con il cardinale Lojudice, focalizzato sulla figura di Giorgio La Pira e il suo impegno politico come servizio. L’evento mira a promuovere una riflessione sulla storia e sui valori della Repubblica attraverso un momento di partecipazione comunitaria.

Martedì 2 giugno, l’anfiteatro di Casole d’Elsa si trasformerà in un luogo di riflessione civile e di autentica partecipazione comunitaria in occasione della Festa della Repubblica. Al centro della serata, prevista alle 21, l’incontro dal titolo "Giorgio La Pira: la politica come servizio", che vedrà protagonista il cardinale Augusto Paolo Lojudice chiamato a offrire una lettura attuale dell’eredità morale e politica del grande "sindaco santo" di Firenze. Interverranno Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, e Viola Panichi Zalaffi, in un dialogo che si preannuncia ricco di spunti sul valore della politica intesa non come esercizio del potere, ma come responsabilità verso il bene comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgio La Pira, politica come servizio. Incontro con il cardinale Lojudice

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