La Pace Possibile | incontro al Salone degli Stemmi sulla visione del sindaco santo Giorgio La Pira

Cosa significa oggi parlare di pace in un mondo frammentato? La risposta potrebbe risiedere nella visione profetica di un "sindaco santo": Giorgio La Pira. L'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno invita tutti a “La Pace Possibile”, per un momento di riflessione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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