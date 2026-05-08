Il cardinale ha espresso speranza che i rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti possano tornare alla normalità, nonostante le recenti dichiarazioni di Donald Trump che hanno coinvolto il Papa. Parlando di Trump, ha detto che prevale la prudenza e lo ha definito autolesionista per le sue azioni. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le due entità, alimentato da frasi e comportamenti recenti.

"C’è da sperare che i rapporti fra Santa Sede e Stati Uniti possano normalizzarsi quanto prima, anche se è difficile essere ottimisti dopo le accuse fuori luogo di Donald Trump al Papa. Dà l’impressione di esserne ossessionato". È ancora in Santa Sede il cardinale Paolo Lojudice (foto), arcivescovo di Siena, quando risponde al telefono poco dopo che il corteo del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è sfilato fuori dal Vaticano lungo Via della Conciliazione. Si è incrociato con il capo della diplomazia di Washington, Eminenza? "No, no, non è capitato. Ho parcheggiato l’auto nel cortile del Belvedere, sono salito su alla Terza loggia del Palazzo apostolico e, come ogni giovedì, ho partecipato alla plenaria del Dicastero dei vescovi".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cardinale Lojudice: "Prevale la prudenza. Trump è autolesionista"

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