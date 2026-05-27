A Varna, in Bulgaria, sono iniziate le gare degli Europei di ginnastica ritmica 2026. Le atlete juniores hanno disputato il turno di qualificazione, determinando le otto finaliste di specialità per le finali di domani sera. Tra le qualificate ci sono due ginnaste italiane: Flavia Cassano e Ludovica Ajello.

A Varna (Bulgaria) sono incominciati gli Europei 2026 di ginnastica ritmica, ad aprire le danze sono state le juniores, impegnate nel turno di qualificazione che ha delineato le otto atlete ammesse alle finali di specialità in programma domani sera. L’Italia sorride per merito di due giovani promesse, che si sono messe in bella mostra e che saranno protagoniste nella lotta per le medaglie. Flavia Cassano è eccellente quarta al cerchio con il punteggio di 25.350, alle spalle dell’israeliana Rebekka Miller (26.800), della bulgara Siyana Alekova (26.650) e della russa Kseniia Savinova (25.900). Ludovica Ajello è ottima sesta con le clavette (25.150), dove si è distinta la georgiana Nita Jamagidze (26. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica ritmica, Flavia Cassano e Ludovica Ajello in finale agli Europei. L’Italia apre bene con le juniores

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