Ottimi risultati per la Ritmica Girasole ai campionati nazionali "Uisp" a Pisa. Le ginnaste – guidate come sempre dalle tecniche Alice Martinelli, Chiara Conforti e Rebecca Del Freo, con il supporto di Giulia Morini e Valeria Pacini – hanno portato a casa medaglie importantissime. Nella quinta categoria "Allieve", Ylenia Caretti ha firmato un’impresa straordinaria, conquistando ben quattro titoli di campionessa nazionale a cerchio, palla, clavette e nell’all-around, grazie a prestazioni di altissimo livello, impreziosite da un eccellente 21.800 alla palla. Al suo primo anno, nella quinta "Esordienti", titolo tricolore per Giulia Rossi alla fune e argento al corpo libero e nell’all-around. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica - Campionati nazionali "Uisp». Un poker tricolore per la Caretti. Ma splende di allori tutta la Girasole

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