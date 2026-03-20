Ginnastica ritmica Girasole protagonista Quattro pass nazionali

La squadra di ginnastica ritmica Girasole ha partecipato al campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 della Federazione Ginnastica d’Italia. Durante la competizione, hanno conquistato quattro pass nazionali, mettendo in mostra le loro capacità e il livello di preparazione. La manifestazione si è svolta in una delle zone designate dalla Federazione, coinvolgendo diverse squadre provenienti da varie regioni.

La Ritmica Girasole è stata protagonista del campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 "Fgi). Meeting decisivo per conquistare il passaggio alla fase nazionale che prevedeva la qualificazione diretta delle prime tre classificate, oltre ad altre cinque ginnaste selezionate dalle classifiche delle zone tecniche unificate. La Girasole ha conquistato quattro passaggi alla fase nazionale. Nella categoria "Senior 1", Sonia Galli si è classificata sesta al cerchio con 22.750 e quarta al nastro con 20.350 ed ha conquistato il pass per la fase nazionale in entrambi gli attrezzi. Nella "Junior 1" sono arrivati due podi per Luiza Gjergji, con il secondo posto alla palla con 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica. Girasole protagonista. Quattro pass nazionali Articoli correlati Ginnastica ritmica La Girasole brilla ancora. Ottimi risultati sia nell’"Uisp" che nella "Fgi"Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria "Uisp", a Piombino, esordio ricco di emozioni per tutte le dodici debuttanti della... Ginnastica ritmica. Quattro nuove campionesse regionali per il team Albachiara alle finali toscaneGiornate da incorniciare per Albachiara che, alla finale regionale del campionato "Fgi" ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Ogni ginnasta prima di una gara #ginnasticaritmica #gara #sports #perte Una selezione di notizie su Ginnastica ritmica Discussioni sull' argomento La Ritmica Il Girasole protagonista al Campionato Regionale d’Insieme; Ginnastica Ritmica: Alessia Bordet trionfa a Chivasso, pioggia di podi per la Gym Aosta. La Ritmica Il Girasole protagonista al Campionato Regionale d’InsiemeNella due giorni di gara le dodici squadre girasoline hanno conquistato ben cinque primi posti, due secondi e un terzo ... luccaindiretta.it La Ritmica Girasole conquista quattro pass per i campionati nazionali di aprileOttimi risultati al campionato interregionale di Ferentino: Sonia Galli si qualifica in due attrezzi e Luiza Gjergji sale due volte sul podio ... luccaindiretta.it Giorgia Greco a soli 5 anni si innamora della ginnastica ritmica. A 7 anni la vita della piccola milanese cambia bruscamente: le viene diagnosticato un tumore alle ossa della gamba destra. Per salvarla, i medici del ASST Centro Specialistico Ortopedico Traum - facebook.com facebook