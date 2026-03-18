Infortunio Tonali il centrocampista si ferma durante Barcellona Newcastle! Salta i playoff con l’Italia? Le ultimissime

Durante la partita tra Barcellona e Newcastle, il centrocampista ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo. La gara si è conclusa con il Newcastle in svantaggio per 4-2, e Tonali è stato sostituito a causa di un problema fisico. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi della nazionale italiana, in vista dei prossimi playoff.

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