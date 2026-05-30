Il calciatore del Napoli ha sospeso gli allenamenti a causa di un dolore al ginocchio e si è sottoposto a una risonanza magnetica. L’esito dell’esame determinerà la sua possibilità di partecipare al prossimo Mondiale. Il tecnico della squadra ha commentato la decisione di Gilmour di lasciare il campo, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La situazione rimane in attesa dei risultati degli esami clinici.

? Punti chiave Come influirà l'esito della risonanza sulla partecipazione al Mondiale?. Cosa ha dichiarato Steve Clarke sulla decisione di Gilmour di uscire?. Quali sono le conseguenze tattiche per il Napoli senza il mediano?. Perché la storia clinica del giocatore rende questo infortunio critico?.? In Breve Steve Clarke esprime preoccupazione dopo l'amichevole Scozia-Curaçao terminata 4-1. Il centrocampista ha collezionato 20 presenze e un gol nell'ultima stagione. Passato precedente intervento chirurgico all'inguine tra novembre e febbraio. Rischio assenza per il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico. Il ginocchio di Billy Gilmour preoccupa la Scozia: esami urgenti per il centrocampista del Napoli prima del Mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gilmour si ferma: esami urgenti per il Napoli dopo il dolore al ginocchio

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Billy Gilmour è il play del Napoli: contro il Torino una partita magistrale!

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