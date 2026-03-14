Donna va in ospedale a Ferrara per un dolore al ginocchio ma poco dopo muore | aperta un'inchiesta

Una donna nigeriana di 39 anni è deceduta all’ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara dopo avervi fatto ingresso per un dolore al ginocchio. La Procura della città ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al fine di indagare sulle cause del decesso, ancora non del tutto chiare. L’episodio ha portato all’avvio di un procedimento giudiziario.