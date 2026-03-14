Donna va in ospedale a Ferrara per un dolore al ginocchio ma poco dopo muore | aperta un'inchiesta
Una donna nigeriana di 39 anni è deceduta all’ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara dopo avervi fatto ingresso per un dolore al ginocchio. La Procura della città ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al fine di indagare sulle cause del decesso, ancora non del tutto chiare. L’episodio ha portato all’avvio di un procedimento giudiziario.
La Procura di Ferrara ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per fare luce sulla morte di una donna nigeriana di 39 anni, deceduta all’ospedale Sant’Anna di Cona in circostanze ancora tutte da chiarire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Va tre volte in ospedale per un dolore alla gamba e muore a 54 anni: aperta un’inchiesta
Leggi anche: Ha un dolore al ginocchio e va tre volte in ospedale: dimesso, muore mentre aspetta al pronto soccorso
Approfondimenti e contenuti su Donna va in ospedale a Ferrara per un...
Temi più discussi: Zero ambulanze e tentò di portare la madre in ospedale con l’auto: figlia indagata per omicidio; Donna accoltellata su autobus a Napoli, aggressore si toglie la vita in ospedale; Va a fare un trattamento estetico e lascia in figli in macchina: quello di un anno muore, quello di due viene portato in ospedale. Arrivata la condanna a 15 anni; L'Ugl Sicurezza Civile dopo il caos in ospedale: Solidarietà ai colleghi coinvolti.
Va in ospedale ma non vuole aspettare, una donna aggredisce due infermiereUna donna di circa 40 anni ha aggredito la scorsa notte due infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce. A quanto si apprende, la donna era andata in ... ansa.it
Avvocata accoltellata su un bus, l'aggressore si è tolto la vita in ospedaleSi è tolto la vita il 39enne che, lo scorso giovedì 5 maggio, ha accoltellato una donna a bordo di un autobus dell'Anm nel quartiere Vomero a Napoli. L'uomo, napoletano residente nel quartiere Pianura ... msn.com
Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'ex marito Arnaldo Del Piave: «Donna di grande coraggio» x.com
Il giovane ha raccontato alla donna di un incidente subito dal fratello e della necessità di coprire le spese legali - facebook.com facebook