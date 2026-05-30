"Sarà la partita più importante della mia carriera". Shai Gilgeous-Alexander, la 27enne guardia di Oklahoma City, l’mvp, non ha usato giri di parole per raccontare l’importanza di gara-7 della finale di conference dell’Ovest tra i suoi Thunder e i San Antonio Spurs. Il canadese è andato dritto al punto. Perché si gioca la stagione, anzitutto. Ma anche perché per certi versi si gioca pure la legittimazione dello status di super stella Nba tra giocatori e addetti ai lavori. I numeri di Shai nella serie contro i texani sono deludenti. Clamorosi, persino, se analizzati oltre la punta dell’iceberg che salva le apparenze. I Thunder sono 3-3 pur col loro miglior giocatore, premiato come il n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gilgeous-Alexander alla prova del 9. Il "tuffatore seriale" si gioca tutto in gara-7 con gli Spurs

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