Nba Gilgeous-Alexander da record | Thunder ancora vincenti bene Spurs e Nuggets

Nella notte Nba, Shai Gilgeous-Alexander ha raggiunto un record segnando almeno 20 punti in 129 partite consecutive, aiutando gli Oklahoma City Thunder a ottenere la decima vittoria di fila. I Thunder sono stati protagonisti di una prestazione eccezionale, mentre i Detroit Pistons e i New York Knicks hanno ottenuto vittorie importanti a Est. Anche gli Spurs e i Nuggets hanno conquistato risultati positivi.

Prosegue il momento straordinario di Shai Gilgeous-Alexander, protagonista nella notte Nba con una prestazione da 40 punti che trascina gli Oklahoma City Thunder alla decima vittoria consecutiva. Il successo per 108-113 sul parquet degli Orlando Magic consente alla stella canadese di allungare a 129 il numero di gare consecutive con almeno 20 punti realizzati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Nba, i Thunder vincono nel segno di Gilgeous-Alexander. Gli Spurs travolgono i LakersLos Angeles (Stati Uniti), 8 gennaio 2026 – Dopo due sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono tornati al successo. NBA, Shai Gilgeous-Alexander show: Thunder dominano a Milwaukee. Notte da record per i KnicksIl canadese segna 40 punti contro i Bucks, New York travolge Brooklyn con il successo più largo della sua storia. Aggiornamenti e notizie su Nba Gilgeous Alexander da record... Temi più discussi: NBA: Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain; SGA, 125 gare da almeno 20 punti: il record di Wilt è a un passo; Gilgeous-Alexander fa cadere un record di oltre 60 anni fa; Il paradosso di Shai: più domina, più i dubbi crescono su di lui. Gilgeous-Alexander firma il canestro decisivo: OKC piega Denver in una sfida da recordOklahoma City supera 129-126 i Nuggets al termine di una gara tiratissima, risolta solo negli ultimi secondi da un capolavoro di Shai Gilgeous-Alexander. Denver parte forte sfruttando ... pianetabasket.com NBA, Shai Gilgeous-Alexander sale a 125 gare da almeno 20 punti: -1 dal record di WiltPur faticando al tiro, Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso con 27 punti contro i Golden State Warriors, realizzando anche la tripla del +5 che ha chiuso definitivamente i conti nel quarto periodo. Per l ... sport.sky.it Oklahoma City Thunder, ottava vittoria di fila: Shai Gilgeous-Alexander salva la striscia da 20 x.com La striscia di 128 gare consecutive da 20+ punti di Shai Gilgeous-Alexander è stata seriamente in pericolo durante la sfida contro Minnesota. Il canadese la salva e la mantiene viva grazie a un jumper a poco meno di 2 minuti dalla fine. OKC vince con più di q - facebook.com facebook