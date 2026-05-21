OKC riscatta la serie | Gilgeous-Alexander travolge gli Spurs

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Oklahoma City Thunder ha conquistato una vittoria importante contro gli Spurs, grazie a un'ottima prestazione di Gilgeous-Alexander. Durante il match, Jalen Williams ha subito un infortunio che potrebbe incidere sulle prossime scelte della squadra. Nell'ultimo quarto, è stato un parziale di 11-0 a determinare la differenza, grazie a canestri di diversi giocatori. La partita si è conclusa con una vittoria per gli ospiti, che hanno risposto ai momenti difficili con decisione.

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? Punti chiave Come influenzerà l'infortunio di Jalen Williams le strategie di OKC?. Chi ha permesso il parziale decisivo di 11-0 nell'ultimo quarto?. Quanto peserà l'assenza di Dylan Harper sulla rotazione degli Spurs?. Perché la prestazione di Wembanyama non è bastata a San Antonio?.? In Breve Alex Caruso segna 17 punti, mentre Wembanyama registra 21 punti e 17 rimbalzi.. Stephon Castle ottiene 25 punti e Devin Vassell ne segna 21 per San Antonio.. Jalen Williams interrompe la gara dopo 7 minuti per un problema alla gamba.. Dylan Harper e De’Aaron Fox restano fuori per infortuni alla gamba e caviglia.. Gli Oklahoma City Thunder hanno pareggiato la serie contro i San Antonio Spurs con un punteggio di 122-113, riaccendendo le speranze dei campioni in carica dopo la sconfitta nella prima partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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