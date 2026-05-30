Il portiere della nazionale ha dichiarato di aver affrontato un momento difficile, ma si sente pronto per le prossime Olimpiadi. Ha anche annunciato che seguirà il Mondiale a partire dal 20 luglio. Donnarumma, capitano e tra i giocatori più esperti, si prepara a partecipare alle competizioni internazionali, mantenendo un atteggiamento positivo nonostante le sfide recenti.

L’Italia più giovane di sempre si prepara al doppio test: mercoledì in Lussemburgo, domenica prossima a Creta per incrociare la nazionale ellenica. E nell’Italia più giovane di sempre c’è un capitano "ferito" dalla notte di Zenica, ko in Bosnia, addio America. "Ci tenevo ad esserci, mi sono sentito in dovere di fare una chiamata e di dare la mia disponibilità: il commissario tecnico ha scelto e sono qui. Perché soltanto io e non gli altri miei compagni del gruppo che ha perso il Mondiale agli spareggi? Sarebbero venuti anche loro, lo avrebbero fatto con grande piacere, ma - così Gigio Donnarumma - tutti sapevano della decisione del mister di voler portare i suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigio: "Mi è caduto il mondo addosso, ma sono pronto per l'Olimpiade. Guarderò il Mondiale dal... 20 luglio"

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