Durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Bologna, Wesley ha commentato il cartellino rosso ricevuto a Como, affermando che non si trattò di un fallo e che Diao gli è caduto addosso. Il giocatore ha spiegato la sua versione dei fatti riferendosi all'episodio che ha portato all'espulsione durante la partita di Europa League.

Wesley torna sul cartellino rosso preso a Como durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bologna nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wesley: "Il rosso a Como? Non era fallo. Diao mi è caduto addosso"

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