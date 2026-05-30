Gigi D'Alessio torna in prima serata su Canale 5 con Una notte a Napoli, lo show registrato allo Stadio Maradona: sul palco ospiti d'eccezione, duetti e una scaletta di grandi successi. Stasera, sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, dopo La ruota della fortuna, va in onda lo spettacolo musicale Gigi D'Alessio: Una notte a Napoli, un grande evento televisivo che riporta in tv una delle serate più iconiche della musica live italiana recente. Lo show è stato registrato il 2 e 3 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione del ritorno di Gigi D'Alessio nella sua città dopo nove anni di assenza dai grandi concerti nello stadio partenopeo, tra musica, ospiti speciali e i brani che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli stasera su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto

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GIGI D'ALESSIO, STADIO MARADONA - UNA NOTTE A NAPOLI STASERA SU CANALE 5

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