Una serata di grande musica con Gigi D’Alessio e tanti ospiti in onda questa sera, sabato 30 maggio 2026, in prima serata su Canale 5. Si tratta dello show Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, il mega con­certo che l’arti­sta ha tenuto un anno fa nello stadio della sua città e che viene proposto in prima visione oggi su Canale 5. Un evento da non perdere per ascoltare tutti i grandi successi dell’artista napoletano, accompagnato da alcune delle voci più belle e famose della musica italiana. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti. Gigi D’Alessio non saliva da nove anni sul palco del Mara­dona, lo stadio di Napoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni, cast, cantanti e ospiti del concerto su Canale 5

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GIGI D'ALESSIO, STADIO MARADONA - UNA NOTTE A NAPOLI STASERA SU CANALE 5

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Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni e scaletta dello show su Canale 5Nella notte, uno stadio di Napoli ha ospitato lo show di Gigi D’Alessio trasmesso su Canale 5.

Temi più discussi: Gigi D'Alessio apre le porte dello Stadio Maradona di Napoli assieme a Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA e Elena D'Amario; Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona: ospiti e scaletta del concerto evento su Canale 5, oggi 30 maggio; Gigi D'Alessio allo stadio Maradona: lo show su Canale 5; Gigi D'Alessio - Una notte a Napoli: chi canta, ospiti, scaletta ufficiale e l'urlo del 'Maradona'.

Per chi lo vivrà per la prima volta e per chi lo ha già vissuto, ma non può farne a meno Il grande concerto di Gigi D'Alessio dallo Stadio Maradona di Napoli: stasera in prima serata su #Canale5 e su Mediaset Infinity con grandi amici x.com

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