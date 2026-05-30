Il concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli sarà trasmesso in prima serata su Canale 5. La scaletta prevede l’esecuzione di diverse canzoni, con la presenza di ospiti non specificati. L’evento ha suscitato grande interesse tra il pubblico, che attende la messa in onda per ascoltare dal vivo l’artista e le sue performance. La trasmissione sarà visibile in prima serata, senza ulteriori dettagli sul contenuto dello spettacolo.

Cresce l’attesa per la messa in onda in prima serata su Canale 5 del concerto – evento di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. Una serata all’insegna delle canzoni che hanno segnato la vita artistica e personale del cantautore napoletano che ha celebrato 30 anni di carriera! Scopriamo la scaletta del concerto e gli ospiti. Scaletta Gigi D’Alessio, concerto Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona. Stasera, sabato 30 maggio 2026, dalle ore 22.00 appuntamento in prima serata su Canale 5, va in onda l’evento musicale “ Gigi D’Alessio – Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona “. Il concerto, registrato a giugno dello scorso anno, ha segnato il ritorno del cantautore napoletano allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gigi D’Alessio Una notte a Napoli, la scaletta del concerto allo Stadio Maradona: canzoni ed ospiti

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La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio su Canale 5: canzoni e ospiti allo stadio MaradonaStasera va in onda su Canale 5 il concerto di Gigi D’Alessio, registrato allo Stadio Maradona a giugno 2025.

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