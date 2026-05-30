Nella notte, uno stadio di Napoli ha ospitato lo show di Gigi D’Alessio trasmesso su Canale 5. L’evento ha visto il cantautore esibirsi di fronte a un pubblico numeroso, con un repertorio di brani che hanno accompagnato diverse generazioni. La scaletta prevedeva numerosi successi, accompagnati da momenti di coinvolgimento tra artista e pubblico. La serata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti.

Napoli, uno stadio intero e quelle canzoni che, nel bene e nel cuore, hanno attraversato generazioni. Gigi D’Alessio torna protagonista in prima serata con Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli, lo show musicale registrato allo Stadio Diego Armando Maradona e pronto a riportare in tv l’atmosfera di un concerto che per il cantautore napoletano non è stato soltanto una tappa, ma una dichiarazione d’amore alla sua città. L’appuntamento è per sabato 30 maggio 2026 su Canale 5, con una serata costruita come un lungo viaggio tra ricordi, hit, duetti e momenti pensati per far cantare anche chi guarda dal divano. Anticipazioni di “Gigi D’Alessio – Una notte a Napoli”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni e scaletta dello show su Canale 5

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GIGI D'ALESSIO, STADIO MARADONA - UNA NOTTE A NAPOLI IN ONDA SU CANALE 5

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