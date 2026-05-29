Sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5 sarà trasmesso l’evento musicale “Una notte a Napoli”, con Gigi D’Alessio protagonista. Lo spettacolo si svolgerà allo Stadio Maradona e vedrà la partecipazione di vari ospiti speciali. La trasmissione proporrà performance musicali e momenti di intrattenimento ambientati nell’atmosfera della città di Napoli.

Sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5 l’evento musicale con Gigi D’Alessio e tanti ospiti speciali tra musica, emozioni e l’atmosfera unica di Napoli. Gigi D’Alessio protagonista di una serata-evento su Canale 5 il 30 maggio. Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva “Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli”, lo speciale evento musicale che vede protagonista Gigi D’Alessio, tornato a esibirsi nello storico Stadio Diego Armando Maradona della sua città a distanza di nove anni dall’ultima volta. Lo show porta sul piccolo schermo una serata all’insegna della musica, delle emozioni e della grande festa, in una cornice suggestiva che celebra il legame profondo tra l’artista napoletano e la sua Napoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gigi D’Alessio torna allo Stadio Maradona: su Canale 5 “Una notte a Napoli”

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